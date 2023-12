Virginia Fonseca quebra promessa sobre fotos das filhas: "Não voltem"

Virginia Fonseca se derrete por novo registro de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, e quebra promessa feita sobre as fotos das meninas na internet

Nesta segunda-feira, 11, a influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou novos cliques encantadores de suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, nas redes sociais. No entanto, a esposa de Zé Felipe acabou quebrando uma promessa que havia feito sobre as meninas ao publicar os cliques.

No fim de outubro, a loira tomou a decisão drástica de desativar os comentários nas fotos das herdeiras, já que sua família estava recebendo várias mensagens negativas. Contudo, ao mostrar o novo álbum de fotos das Marias, Virginia voltou a liberar os comentários nas publicações das pequenas.

Em novo álbum de fotos no Instagram, a famosa compartilhou uma sequência de cliques das crianças, que fizeram gracinha para a câmera e apareceram em um momento super íntimo entre irmãos. Na legenda, Virginia se derreteu pela filhas: "Meu Deus, eu sou trilhardária e não tô falando de dinheiro!!!! AMO VOCÊS MINHAS MARIAS".

Seus seguidores notaram que os comentários foram reativados e se expressaram na publicação. "Os comentários voltaram, espero que os mal amados não voltem", desejou um. Outros encheram a sessão com muitos elogios para as pequenas. "Meu Deus. Amo demaissss", disse o influenciador Lucas Guedes."Aguento não!! É demais pro meu coração", escreveu a ex-BBB Ivy Moraes. "Princesinhas demais", disparou um fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca explicou a decisão drástica nas fotos das filhas

Ao anunciar a sua decisão sobre as fotos das filhas em suas redes sociais, a influenciadora digital Virginia Fonseca lamentou pela medida drástica. No fim de outubro, a esposa de Zé Felipe contou que Maria Alice e Maria Flor foram alvos de comentários maldoso e havia decidido que não ia mais permitir os comentários em fotos de suas filhas.

"A partir de hoje, posts das minhas filhas no feed serão com comentários desativados! Estou vindo aqui falar com as pessoas que me amam, meu coração parte, pois amo ler os comentários de vocês, amo receber o carinho de vocês por elas. Mas, existem pessoas que estão doentes e comentam coisas surreais, por isso, prefiro desativar os comentários em postagens delas. Não deixarei de postar, pois amo registrar momentos, mas postarei dessa forma! Espero que vocês, que gostam de nós, entendam", disse ela em um post.