Virginia Fonseca cobre tatuagem com o ex-namorado e arte dá o que falar

Influenciadora Virginia Fonseca desfez tatuagem que fez na época em que namorava Pedro Rezende

A influenciadora Virginia Fonseca cobriu a tatuagem que havia feito para o ex-namorado, Pedro Rezende.

A arte ficava entre os dedos e já estava desbotada pelo contato da mão com a água e constante troca de pele do local. Não se sabe se ela também tentou removê-la com laser.

Para a arte, ela escolheu uns ramos de plantinhas e a nova tatuagem ficou evidente em uma das postagens da loira. Ela é casada com Zé Felipe e tem duas filhas, Maria Flor, de 7 meses, e Maria Alice de 2 anos.

Nos comentários, teve gente que gostou da nova arte, outros que afirmaram que não se deve fazer tatuagem para o parceiro e ainda quem afirmasse que tudo que a influenciadora fazia não passava despercebido.

"Ela até demorou muito", disse uma. "Ficou lindo, mas quando será que vão entender que não se tatua nome da pessoa com quem a gente tá se relacionando?", opinou outro. "Tudo que a Virginia faz vira notícia", comentou outra.

Virginia e Rezende ficaram juntos de 2018 a 2020 e ela chegou a ser representada pela empresa dele. O filho de Leonardo e ela se casaram em março de 2021, em um relacionamento relâmpago. Eles se mostram unidos nas redes sociais, com declarações e presentes, incluindo o último e mais comentado dado pela blogueira: um avião.

Veja tatuagem: