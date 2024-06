Viih Tube resgata foto antiga e revela fato envolvendo Eliezer: "Estranho"

Nesta quinta-feira, 6, a influenciadora Viih Tube compartilhou uma foto de quando era criança e refletiu sobre sua semelhança com Eliezer

Os influenciadores Eliezer e Viih Tube entraram em uma competição descontraída para determinar com quem a filha, Lua, se parece mais. A ex-participante do BBB 22 surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira, 6, ao compartilhar uma foto de quando era criança. Além de se comparar com a filha, ela refletiu sobre sua semelhança com o marido na infância.

Ao falar da filha, a influenciadora disse que vê traços dela e do pai. "Eu não vejo 100% a minha cara. Nunca vi. Eu sempre vi os dois. Na minha opinião, a sobrancelha lembra muito a minha. O dentinho lembra o Eli. Tem gente que olha e vê a minha cara. Tem gente que olha e diz que é a cara do Eli. Então eu acho que é isso. Eu vejo traços que lembram eu porque ela tem muito a personalidade", confessou ela nos stories do Instagram.

Em seguida, comentou que se acha parecida com o marido. "Agora vamos para um fato. Eu e o Eli a gente se parece quando bebês. Isso é um pouco estranho. Se olhar uma foto minha e uma foto dele bebê, a gente se parece. Tipo os olhos, o formato do nariz, é parecido. É assustador. Como pode, né", analisou.

Veja a foto compartilhada:

Viih Tube resgata foto antiga (Reprodução/Instagram)

Eliezer resgata foto de quando era criança

Na última segunda-feira, 3, Eliezer publicou uma foto sua na infância e comparou com a filha. "Haja o que hajar, mas a Lua é minha cara. E não há como negar. Fiz essa rima só pra Viih lembrar que haja o que hajar, a minha cara a Lua será", brincou ele na legenda da publicação.

"A Viih Tube não é a Joelma, mas a Lua traiu ela! É a cara do pai!", comentou um internauta. "Realmente a Lua é a cara do pai kkk, a cópia do Eli", escreveu outra. "Lua parece mais com o Eli do que o próprio Eli", afirmou uma fã.