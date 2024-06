Eliezer mostra fotos de criança e provoca Viih Tube: "Lua é minha cara"

O ex-BBB Eliezer surpreendeu os fãs ao postar fotos de quando era criança e fez uma rima para falar sobre a semelhança com a filha, Lua

Eliezer, o ex-participante do BBB 22, surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao compartilhar algumas fotos de quando era criança.

Ao publicar os cliques no feed do Instagram, o influenciador digital aproveitou para comparar as imagens com a filha, Lua Di Felice, de 1 aninho, e provocou a esposa, a influencer e ex-BBB Viih Tibe, mostrando a semelhança entre pai e filha.

"Haja o que hajar, mas a Lua é minha cara. E não há como negar. Fiz essa rima só pra Viih lembrar que haja o que hajar, a minha cara a Lua será", brincou ele na legenda da publicação.

Os seguidores opinaram nos comentários. "A Viih Tube não é a Joelma, mas a Lua traiu ela! É a cara do pai!", brincou um internauta. "Realmente a Lua é a cara do pai kkk, a cópia do Eli", disse outra. "Lua parece mais com o Eli do que o próprio Eli", afirmou uma fã. "Nossa, achei parecida mesmo, agora queremos comparar com a Viih bebê", falou mais uma.

Vale lembrar que Eli e Viih estão à espera do segundo filho, que será um menino. O bebê se chamará Ravi e já acumula mais de 150 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Eliezer surpreende ao mostrar pedido inusitado de Viih Tube

Após sofrer um descolamento de placenta, Viih Tube e seu bebê, Ravi, estão bem, mas ela precisa ficar de repouso até se recuperar completamente. Nesta última sexta-feira, 31, Eliezer brincou ao dizer que a influenciadora tem usado a desculpa de estar grávida até mesmo para as tarefas mais simples, como pegar o controle remoto.

"Quem vê assim nem imagina que usa a desculpa "tô grávida" até para pegar o controle da TV. Quantas vezes vocês acham que ela fala 'to grávida' por dia?", brincou ele, que publicou uma foto da esposa nos stories. O pai de Lua ainda mostrou um momento em que a ex-BBB pede para o marido pegar seus remédios que estão bem mais perto dela. "Não é possível. Faz de novo. Eu quero mostrar", diz ele em tom descontraído.