Victoria Beckham remove tatuagem que fez para o marido David Beckham

Ex-Spice Girls Victoria Beckham conta o motivo da remoção da tatuagem para o marido ex-jogador

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 17h57 - Atualizado às 18h07

Nesta quinta-feira, 13, a ex-cantora Victoria Beckham (48) decidiu acabar com o mistério de que recentemente ela e o marido, David Beckham (47), haviam terminado o casamento. Durante o programa “The Today Show”, da NBC, Posh revelou o motivo de ter removido a tatuagem em homenagem ao ex-jogador, que gerou especulações de separação.

Durante anos, Victoria teve uma tatuagem com as iniciais “DB” em seu pulso, em letras cursivas. Porém, há algum tempo, alguns fãs começaram a perceber que a homenagem já não estava mais lá. A remoção fez os seguidores do casal cogitarem o término do casamento com o ex-jogador, ou uma crise no casamento.

Porém, Posh declarou que não é bem assim. “Eu fiz essas tatuagens muito, muito tempo atrás. E elas não eram particularmente delicadas. Meu marido tem tantas tatuagens lindas, os meus filhos têm e elas são muito legais. Elas foram criadas por artistas mais fenomenais, mas as minhas eram um pouco grossas, estavam desbotando um pouquinho e só não pareciam tão bonitas”, contou a ex-Spice Girls.

Mesmo com os boatos, Posh deixou claro que a decisão só diz respeito à aparência da tatuagem. “Elas só não pareciam tão legais. Não significa nada mais do que isso. Eu acho que a mídia começou a especular que eu estava deixando meu marido. Não. Eu só estava um pouco cansada da tatuagem, é simples assim”, exclamou.

David Beckham teria brigado com seu filho Brooklyn após entrevista, diz site

De acordo com o jornal britânico The Daily Mail, David Beckham teria brigado com seu filho mais velho, Brooklyn, devido a uma entrevista que o menino deu. “Eu não acho que David já perdeu a paciência com Brooklyn ou teve motivos para falar com ele duramente, mas isso finalmente aconteceu. Ele discutiu com o filho e disse: ‘Nós não fazemos isso em nossa família – e você sabe disso’”, contou uma fonte ao jornal.

A fonte ainda disse que o ex-jogador ainda teria dado um ultimato no filho: “O que acontece a seguir depende de você, mas terminamos com o drama”, teria dito David.