Victor Hohlenwerger compartilha suas viagens pelo mundo

A ilha grega de Santorini ficou marcada em sua memória pelo pôr do sol, na imensidão de casas brancas, com direito à vista para uma cratera de vulcão e do mar. “Foi tudo perfeito, começando pelo clima, pelas pessoas, o ambiente, a cultura e a hospitalidade. Um lugar que certamente pretendo voltar”, revela

Um aspecto que preocupa muitos é o gasto com essas experiências. Segundo Hohlenwerger, ir a alguns locais do exterior é mais barato que fazer turismo em território nacional e, dependendo da temporada, as passagens ficam mais acessíveis, com valores de até 10 euros de Londres para Portugal, ou de Londres para a Espanha.