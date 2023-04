Universidade Brasil visita China e retoma projeto de parceria

Instituição de ensino aceita convite do Governo Federal e estreita laços com empresários chineses

O presidente do Conselho Deliberativo da Mantenedora da Universidade Brasil, José Fernando Pinto da Costa, esteve na China como integrante da comitiva de empresários convidados pelo Governo Federal para uma visita de negócios ao país asiático. Empreendedores de outros setores, especialmente do agronegócio, ministros de estado e parlamentares também estiveram presentes.

Como única representante da educação, a Universidade Brasil levou o projeto de criação de uma escola superior voltada ao agro e sustentabilidade às instituições chinesas. Parcerias na saúde também estão sendo discutidas. Já há um primeiro acordo encaminhado, com a Universidade de Weifang, do estado de Shandong.

Encontro na China com participação da Universidade Brasil - Divulgação

Um dos destaques da programação foi a visita à Universidade de Agricultura da China, uma das mais reconhecidas do mundo. José Fernando se reuniu com o presidente da instituição, SUN Qixin, e com o reitor executivo, GUO Xin, para tratar de convênios e de uma futura visita dos chineses para conhecer as instalações da UB no Brasil.

“Foi uma excelente visita. Os trabalhos evoluíram. Vários contatos foram feitos, tanto com empresários do agronegócio quanto com instituições de ensino chinesas. Hoje o mundo todo está preocupado com a questão da preservação ambiental e com o lado social. As empresas estão cientes de sua responsabilidade, e a UB quer ser parceira de todos elas. Não à toa, recebemos o convite para integrar a comitiva”, afirma.

Fernando Costa , Vadão Gomes e Tarcísio Sachetti - Divulgação

É importante ressaltar que a viagem não foi custeada pelo governo, mas pelos próprios empresários que aceitaram o convite. A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Nosso governo tenta reforçar ainda mais os laços com Pequim, além de diversificar os produtos que exporta para o lá.