Três vezes em que Isabel Teixeira emocionou como atriz em 2022

Isabel Teixeira interpretou Maria Bruaca em Pantanal; atriz emocionou o público com cenas fortes

Isabel Teixeira (49) emocionou o público ao interpretar Maria Bruaca em Pantanal. Apesar de ser um rosto relativamente novo na TV em 2022, a atriz tem uma carreira de mais de três décadas nos palcos de teatros. Filha de Renato Teixeira (77), a artista conquistou o reconhecimento dos telespectadores ao dar vida à mulher de Tenório, personagem de Murilo Benício (51). A dona de casa submissa foi capaz de emocionar com cenas marcantes na trama .

A personagem de Isabel Teixeira em no remake de Pantanal é uma mulher maltrada pela vida e pelo marido. Foi ele quem colocou o apelido de Bruaca na esposa, deixando claro seu desprezo por ela. A mulher se submete a muitos desaforos do fazendeiro, de maneira submissa. Ela não desconfia que Tenório tem outra família em São Paulo, uma amante e filhos com ela. Entretanto, ao longo da trama ela toma consciência e se liberta do vilão para começar uma nova vida.

Uma das cenas mais emocionantes foi quando ao descobrir que a outra mulher de Tenório iria para a fazenda, a dona de casa atirou contra o marido e devolveu toda a humilhação sofrida por anos. Entrentanto, mesmo disparando a arma, ela não conseguiu acertá-lo e acabou expulsa de casa. "Dormi com os seus peões às suas costas, né? Pois eu dormi mesmo! E lhe digo mais: eles são muito melhores que ocê… Todos os dois. Até porque, ocê é uma porcaria de homem, Tenório. Sempre foi. Sempre vai ser!", disparou ela.

"Eu dormi com os peões na suas costa e digo mais, eles eram muito melhores que você"



Não tem pra ninguém a Maria Bruaca da Isabel Teixeira é a dona da novela

🗣🗣🗣🗣 #Pantanalpic.twitter.com/2hW4bdV4T4 — Paula Moretti (@PaulaMoretii) August 2, 2022

Isabel também brilhou ao cantar a música "Meu Primeiro Amor", escrita por seu próprio pai. A atriz revelou em entrevista ao jornal Extra que a cena gravada ao lado de Almir Satter deixou Renato Teixeira extremamente emocionado. Mas não foi só o cantor que se emocionou, os internautas repercutiram a cena nas redes sociais.

Uma cena de encher os olhos de lágrimas foi o reencontro de Bruaca e Guta, interpretada por Julia Dalavia (24). Após sair de casa, a mulher acabou se afastando da própria filha, que não aceitou bem o relacionamento da mãe com Alcides, personagem de Juliano Cazarré (42). O momento em que as duas se reencontram e se unem novamente é emocionante e mostra a dedicação das atrizes por trás de suas personagens.