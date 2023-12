Ticiane Pinheiro abre o jogo sobre relação com moda e revela ajuda de stylist

Durante sua passagem pela festa de 30 anos da revista CARAS, Ticiane Pinheiro falou sobre a escolha do seu look para o evento e sua relação com a moda

Ticiane Pinheiro (47) abriu o jogo sobre sua relação com a moda. A apresentadora esteve presente na festa de 30 anos da revista CARAS na última segunda-feira, 4, e revelou que teve a ajuda de sua stylist para escolher o look branco.

Ela escolheu um vestido, de modelo sem alça, mas com volume por ser todo de plumas."A minha stylist produziu esse look, eu achei divertido para estar aqui", explicou Ticiane Pinheiro, que contou como é sua rotina quando o assunto é moda. A artista recebe a ajuda de uma stylist para ocasiões especiais e para o Hoje em Dia. "Mas na minha vida pessoal eu me visto do jeito que gosto, mais jeans, camiseta, tênis..."

"Adoro experimentar. Então se você fala que uma coisa está na moda, eu vou usar. Pode ser que eu não goste, não use nunca mais, mas uma vez eu vou provar! Eu gosto dessa brincadeira com a moda, de você ser ousada. Por exemplo, aqui é um evento super chique, que você vê as mulheres maravilhosas, todo mundo com decote, e eu falei 'vai estar todo mundo chiquérrimo', mas eu vou ousar um pouquinho, então vou de pluma, curto, vou ousar!", disparou a mulher de Cesar Tralli.

Convidada para ser uma das apresentadoras da festa, Ticiane Pinheiro disse que não está nos seus planos reduzir o ritmo no próximo ano. "Em 2024 eu também continuo com meu canal, agora a gente tá fazendo um especial com mulheres inspiradoras, empreendedoras. Com certeza vai rolar muita coisa. É tanta coisa, que a gente até esquece."

A Revista CARAS comemorou seu aniversário 30 anos com um show exclusivo da cantora Daniela Mercury para um grupo de 400 convidados, incluindo personalidades que contribuíram para tornar a publicação referência em seu segmento.

Além de Ticiane Pinheiro, entre as personalidades que foram recepcionados em um red carpet estavam nomes como, João Assunção, Fernanda Motta e Bianca Rinaldi. Todos foram recebidos no Teatro B32, na Zona Sul de São Paulo.