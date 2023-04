Thyane Dantas abusa de procedimentos estéticos e fãs se assustam: “O que houve?”

A esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas gerou polêmica na web ao surgir com aparência muito diferente; veja

No último sábado, 01, a influenciadora Thyane Dantas (32) causou polêmica nas redes sociais ao surgir com o rosto diferente do habitual após procedimentos estéticos.

Usando um vestido preto, com um decote na parte posterior, a esposa de Wesley Safadão (34) colocou o corpão para jogo, mas o que roubou a cena foi sua aparência. Nas fotos, a modelo surgiu com uma feição diferente, com o rosto mais fino e quadrado.

Na legenda, a influenciadora dispensou qualquer frase e apenas colocou um emoji de flor. Nos comentários, os fãs ficaram assustados com a mudança na aparencia de Thyane e logo reagiram.

"Thyane você está com rosto diferente", disse um. "Gente e esse queixo, o que houve com o rosto dela?Muito procedimento", questionou outro. "Ela tá com cara de velha, eu lembro que era tão bonita", afirmou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THYANE DANTAS:

Uma publicação compartilhada por Thyane Dantas (@thyane)

Thyane Dantas vira alvo de piadas após surgir com sapato polêmico: “Cadê o personal stylist dessa mulher?”

Essa não é a primeira vez que Thyane Dantas chama a atenção! Ainda recentemente, a beldadedeu o que falar na internet após surgir com sapato polêmico, durante um evento luxuoso. Para a ocasião, a influenciadora digital apostou em um look diferentão e ousado. Usando um conjunto de blazer e saia de alfaiataria, Thyane elegeu um sapato de salto de bexiga da Loewe avaliado em R$5.800 para completar a produção.

Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, o visual de Thyane Dantas não agradou muito e dividiu opiniões na web. "Ela é uma mulher bonita mas o personal stylist odeia ela demais", disse uma fã. "Ela quer criar moda, quer que o povo siga o conceito dela, mas ninguém quer não viu florzinha", comentou mais um