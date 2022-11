Thais Fersoza publica ‘tbt’ especial com os filhos em clima de Copa do Mundo

Thais Fersoza publicou um ‘tbt’ especial e compartilhou imagens dos filhos aproveitando a primeira Copa do Mundo da vida deles

A atriz e apresentadora Thais Fersoza (38) aproveitou esta quinta-feira, dia 24, para compartilhar o famoso ‘tbt’ nas redes sociais. Mas dessa vez o tema escolhido foi a primeira Copa do Mundo dos seus filhos, Melinda e Teodoro, frutos do relacionamento com o cantor Michel Teló (41).

Apesar de nesta Copa de 2022, Teodoro já ter 5 anos de idade e Melinda 6 anos, Thais relembrou alguns momentos de quando os pequenos assistiam a primeira Copa da vida.

“Um #tbt bem no clima do dia. De quando os pequenos eram bem pequenos e curtiam com a gente a primeira copa da vida deles! É muita fofura, Brasiiiil!”, escreveu a apresentadora.

Thais também revelou o seu palpite para o placar do jogo do Brasill x Sérvia: “Ah, quanto vocês acham que vai ser o placar de hoje? Eu aposto em um 2x0!”, revelou. Nos comentários, famosos e fãs elogiaram os pequenos: “Genteee, esses bebês de camisa do Brasil não dá. Calma aí, tempo, vá devagar heheheheh”, comentou a cantora Gabi Luthai. “Coisa mais linda eles bebezinhos”, “Aí que gracinha seus filhos morri aqui com tanta fofurice” e “Eu amoo essa família”, foram alguns dos comentários dos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza se emociona com conquista do filho

Thais costuma mostrar o seu dia-a-dia com os filhos através das redes sociais e às vezes se emociona e emociona os fãs com os relatos. A artista compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram, mostrando o caçula, Teodoro, de 5 anos, recebendo nova faixa no Jiu-Jitsu: “Que orgulho mamãe!!!!! Pra começar a semana com pé direito, meu campeão!!!! Amor da minha vida! Todo feliz e comprometido com sua nova faixa!" escreveu a mamãe orgulhosa.

A pequena Melinda (6), primogênita do casal, também esbanjou fofura ao mostrar sua felicidade com a conquista do irmão. “Que cerimônia linda gente… até chorei!!!! Pelo amoooor, como é mágico ver a evolução deles, vibrar junto com as conquistas! Obrigada Senhoooos! Muito especial!", completou Tata no post.