Thais Fersoza se emociona com conquista do filho no Jiu-Jitsu: ''Que orgulho''

Apresentadora Thais Fersoza faz declaração ao publicar vídeo do filho, Teodoro, recebendo nova faixa no Jiu-Jitsu da lutadora Kyra Gracie

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 09h23

A apresentadora Thais Fersoza (38) não segurou a emoção e foi às lágrimas ao presenciar um momento especial do herdeiro do casamento com o cantor Michel Teló (41)!

Na manhã desta segunda-feira, 21, a artista compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram, mostrando o caçula, Teodoro, de 5 anos, recebendo nova faixa no Jiu-Jitsu na escola de arte marcial da lutadora e pentacampeã mundial Kyra Gracie (37), esposa do ator Malvino Salvador (46).

"Que orgulho mamãe!!!!! Pra começar a semana com pé direito, meu campeão!!!! Amor da minha vida! Todo feliz e comprometido com sua nova faixa!", iniciou ela ao mostrar Teodoro ganhando a faixa cinza na escola de Jiu-Jitsu.

"Que cerimônia linda gente… até chorei!!!! Pelo amoooor, como é mágico ver a evolução deles, vibrar junto com as conquistas! Obrigada Senhoooos! Muito especial!", babou Tata Fersoza no post.

A pequena Melinda (6), primogênita do casal, esbanjou fofura ao mostrar sua felicidade com a conquista do irmão.

"Parabéns Teodoro! Não tem explicação esse sentimento mesmo! Bjo seus lindos!!! Boa semana!", "É muita fofura, ele é demais! Parabéns Teodorinho!", "Cada fase é uma delícia. E passa tão rápidooooo. Cada nova fase é cada saudade que a gente tem", "Parabéns, pequeno campeão!", desejaram os seguidores.

Confira o vídeo do filho de Thais Fersoza e Michel Teló:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Michel Teló mostra início do relacionamento com Thais Fersoza

O cantor Michel Teló usou as redes sociais recentemente para fazer uma brincadeira de casal e comemorou o relacionamento com a apresentadora Thais Fersoza! O sertanejo entrou na trend que mostra a evolução da relação com fotos e celebrou os 8 anos com a atriz, com quem tem dois filhos, Melinda e Teodoro. No vídeo, ele reuniu registro atual, ele com 41, e ela, com 38, e antigos. Na última imagem, Michel aparece com 31, e Tata com 28.

"8 anos juntos… te amo, @tatafersoza", declarou Michel.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!