Tatá Werneck surge com produção inusitada e web reage: "Alguém faz uma figurinha?''

Humorista Tatá Werneck surge com look inusitado nos bastidores de gravação e seguidores reagem; veja

Na última segunda-feira, 15, a humorista Tatá Werneck (39) divertiu os seguidores ao compartilhar um flagra que fizeram dela nos bastidores de um novo projeto.

Atráves de sua conta no Instagram, a mãe de Clara Maria (3) compartilhou um clique inusitado em que surge no set de gravações. Mas o que chamou a atenção dos fãs, foi o figurino inapropriado da artista! Isso porque na imagem Tatá apareceu com roupas de verão, mas ao mesmo tempo segurando um guarda chuva, além de sua expressão nada carismática.

"Quando eu vejo a previsão do tempo errada", brincou na legenda da publicação. Os fãs, claro, rapidamente se identificaram com a situação da esposa de Rafael Vitti (27) .

"Isso dá uma figurinha incrível pra o WhatsApp", disse uma admiradora. "Alguém faz uma figurinha dessa foto!", exclamou outra. Já uma terceira ressaltou: "Vou salvar de proteção de tela, pois assim garanto um sorriso cada vez que pegar o celular".

Ainda na última semana, Tatá Werneck foi flagrada por um paparazzi enquanto aproveitava um momento de lazer com a filha, Clara Maria, em um shopping no Rio de Janeiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TATÁ WERNECK:

Tatá Werneck, Rafa Vitti, Marcos Veras e Rosanne passeiam com os filhos e encantam internet

Marcos Veras (42) decidiu encantar os usuários das redes sociais, ao compartilhar registros acompanhado de sua mulher, Rosanne Mulholland (40), a atriz e apresentadora Tatá Werneck (39) e o ator Rafael Vitti (27).

O que mais chamou a atenção, claro, foram os cliques dos filhos dos casais, Davi e Clara Maria. Os dois pequenos apareceram sorrindo sentados nas cadeiras de um restaurante, deixando os seguidores completamente apaixonados. “O futuro já começou”, legendou o comediante.