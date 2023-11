Tata Werneck e Débora Falabella apostam em fantasia sinistra de Halloween

Tata Werneck e Débora Falabella decidem combinar em fantasia de Halloween e surgem horripilantes em suas redes sociais; confira!

O Halloween já acabou, mas os famosos continuam apostando em fantasias para curtir o feriadão. Na última sexta-feira, 3, as atrizes Tata Werneck e Débora Falabella apostaram em uma produção em dupla e surgiram sinistras nas redes sociais.

Para a ocasião, elas apostaram nas gêmeas bizarras do filme O Iluminado, de 1980. De vestido azul-claro, laço rosa na cintura, meia três-quartos e presilha no cabelo, as artistas arrasaram no look horripilante para curtir o Dia das Bruxas com o elenco da novela Terra e Paixão, da qual ambas integram o quadro de artistas.

As duas ainda entraram no personagem e agiram como as garotinhas do filme, andando coordenadas pelos sets de gravação, sem dizer sequer uma palavra. De mãos dadas, elas aterrorizaram seus colegas de elenco e divertiram a equipe.

Confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Débora Falabella e Tatá Werneck como As Iluminadas na festa de Halloween de #TerraEPaixão. Melhores pessoas. pic.twitter.com/hIjz3sTKA4 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 4, 2023

Tata Werneck celebra aniversário de Rafa Vitti

No último dia 2, a atriz e comediante Tata Werneckcelebrou uma data muito especial com seu marido, o ator Rafa Vitti. Na ocasião, ela celebrou o aniversário de 28 anos do pai de sua filha, Maria Clara, de 4 anos, e brincou ao afirmar que achou que sua relação não ia dar certo.

"Hoje é aniversário do nosso amor, papai Rafa. Achei que nunca fosse me referir ao pai da minha filha como papai. Achei que nunca fosse durar tanto tempo. Achei que nunca fôssemos permanecer depois da pandemia. Achei que você nunca fosse se tornar um rambo de tanto malhar. Achei que nunca fosse ouvir conselhos de alguém mais novo. Achei que nunca fosse fazer novela com você e achar legal. Achei que não iria continuar te achando lindo depois daquela fase que você usou um mega hair mal colocado. Feliz do 'achei que nunca'. Saúde, paz, sucesso e amor!", começou.

Após o momento fofura, Tata ainda fez uma "exigência" para seu marido voltar a fazer algo que, segundo ela, conquistou seu coração. "E que você volte a cozinhar. Pra conquistar, fazia aquele macarrão. Hoje não tá fazendo nem queijo quente", brincou. O ator, com quem é casada desde 2019, agradeceu a publicação deixando um “Te amo”, nos comentários.