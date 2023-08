Taís Araújo mostra encontro com Reynaldo Gianecchini e se declara: "É amor"

"Paco e Preta depois do 'Felizes para sempre'", brincou a atriz Taís Araújo ao mostrar as fotos do encontro

Taís Araújo encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 28, ao compartilhar as fotos de um encontro mais que especial. A atriz se encontrou com Reynaldo Gianecchini e fez questão de registrar o momento.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os atores surgiram agarradinhos, e além de se declarar para o amigo, a artista aproveitou para brincar sobre a parceria que eles fizeram juntos na novela Da Cor do Pecado, que foi ao ar em 2004, na Globo. Na trama, eles interpretavam Paco e Preta, os protagonistas.

"Paco e Preta depois do 'Felizes para sempre'. Reynaldo Gianecchini que lindo te encontrar, meu amor... Te trago no meu coração, na minha vida, na minha história. É amor e é pra sempre. Te amo!", declarou a mulher do ator Lázaro Ramos. Nos comentários, Gianecchini também celebrou o encontro e se declarou para Taís. "Te amo pra sempre minha Pretinha!! Delicia te reencontrar!", escreveu o ator.

Os internautas também amaram ver os atores juntinho. "Lindos", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "Paco e Preta são eternos!", falou uma fã. "Casal lindo e inesquecível", escreveu a apresentadora Ana Furtado.

Vale lembrar que Taís Araújo está longe das novelas desde o fim de Cara e Coragem (2022), da Globo, em que interpretava a personagem Clarice Gusmão. Já o último trabalho de Gianecchini foi em A Dona do Pedaço (2019), da Globo, interpretando Régis.

Confira a publicação:

Taís Araújo recorda comercial de sua boneca

Taís Araújo surpreendeu os seguidores das redes sociais ao relembrar quando teve sua própria boneca, com direito a vários looks. Aproveitando o dia de TBT, ela postou o vídeo em que aparece fazendo a propaganda do brinquedo, vendido nos anos 90, e também algumas fotos.

"Não, não foi um surto coletivo dos anos 90, gente, minha própria boneca aconteceu. A boneca Taís Araujo! Foi um sucesso? Não! Provavelmente só essa menina do Tweet comprou e tá tudo bem, pelo menos ela já vinha com vários looks. Detalhe: A boneca parece mais com a minha prima Kelly do que comigo, mas é isso! Recordar é viver! #tbt", disse ela.