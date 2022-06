Tadeu Schmidt combina look com a esposa e encanta os fãs: "Meta de relacionamento"

O apresentador Tadeu Schmidt está de férias com a esposa, e eles surgiram nas redes sociais com looks de banho combinando

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 16h56

Tadeu Schmidt (47) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto em que aparece combinando o look com a esposa, Ana Cristina.

O casal está de férias e eles foram curtir o dia na piscina usando bermuda e maiô com a mesma estampa.

Ao compartilhar as fotos no Instagram na tarde desta quarta-feira, 1, o apresentador falou sobre amar usar roupa combinando com a mulher.

"Quem adivinhou o que eu tinha comprado, naquele post do carrinho de compras? Aqui está a resposta: mais roupas de banho combinandinhas!!! Por que a gente faz isso?!?!?! Não seeeeeei!!! Mas a gente adora essa cafonice! (Quem adivinhou está convidado pra piscina ou pra praia com a gente. Basta comprar a roupa com a mesma estampa.) #combinandinho #brega #cafona #masagenteadora", brincou o jornalista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Meta de relacionamento", disse uma seguidora. "Se não for pra ser assim, eu nem quero", comentou o ex-BBB Gustavo Marsengo. "Eu amo essa cafonice. Dois lindos", falou uma fã.

Essa não é a primeira vez que Tadeu e Ana aparecem com roupas de banho combinando. Recentemente ele publicou dois registros onde é possível ver os outfits. No primeiro, eles posaram na frente de uma piscina. E, no outro, brindando com seus drinks. "Podem falar a verdade: vocês teriam vergonha de ir à piscina com o casal Schmidt? A gente usa bermuda e maiô com a mesma estampa!", disse ele na legenda.

Confira as fotos do casal: