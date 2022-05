De férias, Tadeu Schmidt e a esposa usam look com a mesma estampa: ''Teriam vergonha?''

Tadeu Schmidt usa bermuda com a mesma estampa do maiô de Ana Cristina Schmidt em viagem

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 11h47

O BBB 22 chegou oficialmente ao fim. Então, Tadeu Schmidt (47) decidiu pegar sua esposa e partir para uma viagem de férias.

Nesta terça-feira, 24, o apresentador usou seu Instagram para mostrar como foi seu dia de piscina com Ana Cristina.

E, só para não perder o costume da família, os dois estavam combinando looks! A bermuda dele tinha a mesma estampa do maiô dela.

Para ilustrar o post, o jornalista publicou dois registros onde é possível ver os outfits. No primeiro, eles posaram na frente de uma piscina. E, no outro, brindando com seus drinks.

“Podem falar a verdade: vocês teriam vergonha de ir à piscina com o casal Schmidt? A gente usa bermuda e maiô com a mesma estampa!”, brincou no começo da legenda.

“Por que a gente faz isso?! Não sei! Nem tem criança com a gente… E o povo fica olhando, e eu crente que é porque estão nos achando bonitos. Bom, se você topar ir pra piscina, vai ter que usar a mesma estampa também!”, disse em seguida.

Ao final, o pai de Valentina (20) e Laura (17) usou hashtags como ‘combinandinhos’, ‘maiô’, ‘bermuda’, ‘estampas iguais’ e ‘cafona’.

Os internautas se divertiram com o casal. “Adorei!”, admitiu uma. “Que amor”, se derreteu outro. “Lindos”, elogiou uma terceira. “Eu acho o máximo”, disse mais um.

Confira os cliques de Tadeu Schmidt e Ana Cristina usando looks com a mesma estampa ao curtirem dia de piscina em viagem de férias: