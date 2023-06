Suzana Pires quer levar projeto social com mulheres para todo o Brasil

Em entrevista à CARAS, Suzana Pires celebrou o sucesso do projeto social Dona de Si, que foi iniciado durante a pandemia no Rio de Janeiro

A atriz Suzana Pires (47) tem se dedicado ao trabalho voltado para ajudar mulheres em estado de vulnerabilidade social. Há três anos comandando o projeto Dona de Si, no Rio de Janeiro, a famosa tem planos de se expandir a atuação de seu instituto para outros estados do Brasil.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista, que estrelou diversas produções da TV Globo, revelou que o sucesso do projeto também está na parceria com a marca Animale. Juntos desde 2021, eles têm trabalhado na capacitação de mulheres que foram impactadas com fechamento de negócios próprios, demissões e sobrecarga .

"O Instituto Dona de Si está sempre procurando marcas para patrocinarem nossos diversos projetos de empoderamento feminino. O encontro com a Animale foi muito natural. Em 2021 eles me convidaram para fazer a campanha deles e falei: pra me levar, preciso que o Instituto esteja junto", disse.

Em meio a tempos difíceis, onde milhares de pessoas perderam não apenas pessoas importantes, mas também empregos e formas de sustento, Suzana acredita que a empatia pela dor de outras mulheres foi algo que a motivou profundamente em iniciar o projeto.

" Se eu sofria e ainda sofro para conquistar meu espaço, imagina mulheres que não são visibilizadas? Então, se eu tenho um holofote que ele seja dividido com cada mulher que eu conseguir acelerar através do Instituto ", declarou.

No próximo sábado, 1º, Suzana estará presente no encerramento da segunda edição do LAB de Moda Dona de Si – Animale, no Casarão dos Prazeres, no Rio. Através de um desfile, que terá como tema, Meu Mundo Cria, serão exibidos 20 looks com criações da turma avançada.

Em clima de celebração, a artista garante que a realização do projeto, que foi abraçado pelas mulheres do Morro dos Prazeres, tem lhe gerado um sentimento especial. "É uma felicidade serena, porém intensa e profunda. Algo que jamais encontrei em qualquer outro lugar. Olhar para o outro traz tanta alegria", afirmou.

"Hoje, os Prazeres é a casa do Dona de Si. Estamos fazendo o círculo completo: acolhimento, educação adequada, prática e teórica e entrega para o mercado de trabalho. Elas saem dos projetos fazendo dinheiro com seus próprios talentos. Eu sou só felicidade e gratidão", revelou.

Com o sucesso do projeto no Rio de Janeiro, a escritora já tem trabalhado na expansão e atuação em outros estados, promovendo educação e capacitação. " Também estamos em Porto Alegre com 200 mulheres sendo aceleradas como empreendedoras em diversas áreas e em Salvador temos 50 jovens num projeto de tecnologia. A ideia é chegar a todo Brasil ", contou.

O evento deste sábado contará com presença das 60 mulheres que fizeram parte do projeto: 20 na turma sênior do desfile e 40 na turma iniciante, que farão sessão de fotos com os looks criados. "Foram mais de 160 horas de aula só de moda com os nossos professores e também profissionais da Animale. As idades variam de 18 a 78 anos. Foi uma revolução na vida de cada aluna promovendo renda, autoconfiança e autonomia para cada uma delas ", disse ela, toda orgulhosa.