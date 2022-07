Susana Naspolini passa por sessão de quimioterapia e ganha apoio da filha: "Colinho"

Susana Naspolini, repórter da TV Globo, está lutando contra o câncer pela quinta vez, e contou com o apoio da filha, Julia Naspolini

Susana Naspolini (49) contou com uma companhia muito especial durante sua sessão de quimioterapia. A repórter do RJTV está na luta contra o quinto câncer, dessa vez, no osso da bacia.

Em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 26, a jornalista compartilhou uma foto em que aparece no hospital, deitada na maca, ao lado da filha, Julia Naspolini, e falou sobre o apoio da menina durante o tratamento.

"Com esse colinho a quimioterapia hoje vai passar rapidinho! @julia.naspolini", afirmou Susana, acrescentando um emoji de coração na legenda da publicação.

Susana revelou aos fãs que estava com câncer em março deste ano. "Pessoal, eu estava de férias. Era para voltar para o trabalho hoje. Só que o que aconteceu? Nas minhas férias, eu fiz uns exames de rotina e adivinha? Ele apareceu de novo. Tô com câncer de novo... Estou aqui, principalmente, para pedir muitas orações. Rezem por mim porque acho que o poder da oração... Então, quem puder me ajudar, quem quiser me ajudar, a forma é essa! Rezando para que dê tudo certo. E vamos em frente", pediu ela

Confira a publicação de Susana ao lado da filha:

Transfusão de sangue

Susana Naspolini dividiu um momento muito emocionante com seus seguidores. A repórter não escondeu a felicidade ao receber uma doação de sangue após enfrentar um quadro intenso de anemia.

No Instagram, a jornalista publicou um vídeo em que aparece no hospital e chorou ao agradecer a doação. "Amigos, desculpem o camisolão! É que fiquei tão contente no final que esqueci que estava com ele! A anemia chegou braba e precisei de uma ajudinha… ajudona! Por baixo da máscara transborda gratidão", afirmou ela.

