Em tratamento contra o câncer, Susana Naspolini se emociona ao passar por transfusão de sangue: "Em frente"

Repórter da TV Globo, Susana Naspolini está tratando de um câncer desde março e se emocionou com a doação

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 20h50

Susana Naspolini (49) dividiu um momento muito emocionante com seus seguidores nesta terça-feira, 31.

A repórter do RJTV, que está lutando contra um câncer desde março, não escondeu a felicidade ao receber uma doação de sangue. Ela estava com um quadro intenso de anemia e precisava passar por uma transfusão.

No Instagram, a jornalista publicou um vídeo em que aparece no hospital e chorou ao agradecer a doação. "Amigos, desculpem o camisolão! É que fiquei tão contente no final que esqueci que estava com ele! A anemia chegou braba e precisei de uma ajudinha… ajudona! Por baixo da máscara transborda gratidão", afirmou ela.

Susana também falou sobre a importância da doação de sangue. "Obrigada a todos os doadores de sangue. Doem, por favor... agora, tchau, anemia, e vamos em frente! Estamos de mãos dadas, certo, pessoal?!... muito obrigada, Deus amado!", completou.

No vídeo, a repórter contou que não conhece o doador, mas afirmou que será eternamente grata. "Essa bolsa não tem só sangue, tem carinho, tem amor, tem um cafuné que a gente está precisando numa hora difícil e a gente recebe, tem colo gosto e é de uma pessoa que eu nem conheço", falou ela, bastante emocionada.

"Já estou me sentindo mais forte e melhor, graças a vocês. A minha vida importa, mas a vida de todo ser humano importa, então vamos ajudar, vamos doar. Agora eu vou para a minha casinha porque nada como a cama da gente, não é?!", finalizou.

Confira o vídeo de agradecimento da jornalista: