Sheron Menezzes esbanja simpatia em passeio por shopping no Rio com a família

Atriz Sheron Menezzes faz raríssima aparição pública ao lado da irmã e da mãe durante momento de lazer; vem ver!

A atriz Sheron Menezzes (39) encantou e deu um show de simpatia em uma rara aparição em público na companhia da mãe, Vera e da irmã, Sol. Na noite deste sábado, 20, a família foi flagrada passeando em um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Simpática e sorridente, a protagonista de Vai na Fé não se incomodou ao notar que estava sendo fotografada por um paparazzo. Pelo contrário, ao ver a câmera, ela e a família fizeram questão de posar para as lentes do profissional.

Para assitir a sessão de teatro, Sheron mostrou todo o seu bom gosto ao investir em um look estiloso e confortável composto por um bom jeans clássico, cinto com fivela em destaque, além de camisa e blazer preto.

Dona Vera também elegeu uma produção, cheia de estilo, para aproveitar o passeio com as filhas. De bata com recortes nos ombros, e calça branca, ela encantou ao sorrir para os cliques. A irmã de Sheron, não ficou para trás e optou por um estilo mais fashionista ao surgir com um blazer bege oversized, regata canelada e calça cargo off white.

VEJA AS FOTOS DE SHERON MENEZZES APROVEITANDO O MOMENTO DE LAZER COM A FAMÍLIA:

Foto: Ag News/ Adão

Foto: Ag News/ Adão

Foto: Ag News/ Adão

Na praia, Sheron Menezzes surge sem maquiagem e exibe beleza natural

Dona de curvas esculturais, Sheron Menezzes compartilhou uma sequência de cliques só de biquíni em suas redes sociais e deixou os seguidores ainda mais apaixonados.

Em meio a um cenário paradisíaco no Rio de Janeiro, a atriz surgiu com um traje de banho pequininho enquanto renovava o bronze diante dos raios solares. Com os cabelos soltos, ela surgiu sem maquiagem e esbanjou sua beleza natural.

Com sorrisão no rosto, ela mostrou imagens do feriado e se divertiu: “Achegando na sua timeline. O corpo já tá na terça, mas a mente continua no feriado e na praia”, escreveu ela na legenda da publicação.

Não demorou muito para que os fãs da global, atualmente no ar no folhetim da Globo enaltecessem a beleza da musa com enxurrada de elogios.