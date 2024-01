Sharon Osbourne revela quando tomou atitude contra a própria vida

Sofrendo por amor, Sharon Osbourne tomou decisão radical para colocar fim na própria vida. Entenda o que aconteceu

Sharon Osbourne abriu o jogo completamente ao contar que tentou suicídio depois de descobrir que tinha sido traída pelo marido, o cantor Ozzy Osbourne. Ela contou sobre esse período no palco de seu programa Cut the Crap em Londres, de acordo com o jornal britânico The Mirror.

“Ele sempre, sempre teve groupies , e eu estava tão acostumada com isso. Mas quando ele sabe o nome da pessoa, onde mora e onde trabalha, é uma coisa totalmente diferente, pois você está investindo emocionalmente. Tomei não sei quantos comprimidos", admitiu ela.

Em seguida, a empresária compartilhou detalhes de como quase tirou sua vida por conta da infidelidade de seu marido: Eu só pensei: ‘Meus filhos são mais velhos, estão bem e podem cuidar de si mesmos’. Então tentei ter uma overdose e me tranquei no quarto. A empregada tentou entrar para limpar o quarto e me viu”, revelou.

A apresentadora, que divide as filhas Aimee, 40, e Kelly, 39, e o filho Jack, 38, com o vocalista do Black Sabbath. Ozzy, atualmente com 75 anos de idade, e Sharon, de 71, estão casados ​​desde 1982 , mas revelaram em 2016 que estavam se separando devido a um relacionamento extraconjugal do cantor. Naquele ano, o astro foi para a reabilitação por vício em sexo, e um ano depois eles se reconciliaram.

O casal então renovou seus votos no Dia das Mães de 2017, em Las Vegas. Embora os Osbournes tenham conseguido superar seus problemas conjugais, Sharon revelou em 2019 que suas questões contra a depressão também a fizeram tentar o suicídio três vezes.

Após o período em que ficaram separados, Ozzy Osbourne chegou a assumir em uma entrevista à GQ britânica que se arrependeu de ter tido um caso e refletiu sobre o momento em que ficou afastado de sua esposa:

“Fiz algumas coisas bastante escandalosas na minha vida. Me arrependo de ter traído minha esposa. Eu não faço mais isso. Fui confrontado com a realidade e tive sorte dela não ter me abandonado. Não tenho orgulho disso. Fiquei chateado comigo mesmo. Mas eu quebrei o coração dela”.