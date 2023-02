"Ser viúva é exaustivo e humilhante", diz esposa de Erasmo Carlos

Fernanda Esteves lamentou falta de Erasmo Carlos e seus rituais aos domingos

Desde que o cantor e compositor Erasmo Carlos morreu, sua esposa, Fernanda Esteves, tem publicado desabafos com fotos acompanhada do cantor quase todos os dias. Ela representa o luto de muitos dos seus seguidores também.

Na última foto publicada, ela contou que odeia os domingos e que só ele havia a ajudado a vê-los com outros olhos. "Sou um travesseiro que perdeu sua função. Ser sua viúva é exaustivo, humilhante e muito dolorido. Sempre tive uma questão com o domingo, o domingo para mim sempre foi um dia triste, angustiante, com cara de fim", começou.

"Você tomou para si a missão de ressignificar os meus domingos, e assim surgiu “O Sorriso de Domingo”. Nasceram um aluno e uma professora que protagonizavam a piada que você passava a semana construindo, com a piada vinha uma fofoca, uma sequência de ditos populares, uma poesia e seu amor declarado nas linhas finais do e-mail", contou a estratégia de Erasmo para animar o dia.

"Virou um ritual, e quando eu acordava o e-mail já estava lá me esperando, e eu já abria sorrindo. FUNCIONOU! Recebi mais de 100 Sorrisos, que foi uma das provas do amor que você tem por mim que te trazia mais orgulho. Você musicou algumas das poesias, queria lançar um livro delas, revisitava esse carinho sempre que podia", compartilhou.

"Outro dia cheguei a te dizer que a vida sem você era um enorme domingo, né? Só que eu não sou boa em ressignificar as coisas, meu amor, não sem você. Agora não é um domingo normal que não agrada a moça, agora é uma vida que eu ainda não sei viver", lamentou.

Ela, então, concluiu dizendo querer fazer o mesmo por si mesma. "Quero rechear tudo com piadas, poesia, personagens, ditos populares e muitos sorrisos… mas por onde eu começo? Você levou meu marido, as minhas funções, meu sorriso, o amor que eu merecia… Preciso que você me envie e-mails novos, diários, “O sorriso da Fernanda” quem sabe?", finalizou.

Veja foto: