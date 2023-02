Sensitiva prevê acontecimento ruim com a chefe Paola Carosella

Sensitiva Bianca Godói previu um acidente com a ex-masterchef Paola Carosella

A sensitiva Bianca Godói deixou os fãs de masterchef e da carreira da cozinheira Paola Carosella preocupados. Isso porque ela deu um recado para a famosa.

"Paola Carosella passando por momentos difíceis, acidentes. Acidentes que não correm risco de vida, mas é um acidente que poderá te parar por algum tempo, até mesmo para tratamento de fratura", iniciou ela.

"Acidente também que envolve escada. Quedas grandes, não só mesmo carros. Paola Carosella, cuidado com ataques e armadilhas na rua. Um fã louco, alguém um pouco desequilibrado próximo a você", contou.

Sem citar nomes, ela contou também que viu a morte de dois grandes jogadores, o que traria sofrimento para muitos admiradores do esporte. "No mundo do futebol, nós vamos perder dois jogadores famosos esse ano. Não será de acidente, não será tragédia, será com problemas de saúde. Infelizmente um vai descobrir problemas sérios no intestino, e isso já vai estar bem avançado", disse.

Veja vídeo: