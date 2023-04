Sensitiva faz previsão sobre namoro de Maira Cardi e Tiago Nigro: "Quem sabe"

Sensitiva Jéssica avaliou relacionamento entre Maira Cardi e Thiago Nigro após polêmicas nas redes sociais

A influenciadora Maira Cardi (39) tem mostrado momentos de pura paixão com Thiago Nigro (32) nas redes sociais após alguns meses do término com Arthur Aguiar (34). No entanto, o relacionamento tem levantado questionamentos e dúvidas entre os fãs da moça.

Em entrevista à Contigo, a Sensitiva Jessica fez suas previsões sobre o romance da coach de emagrecimento. Segundo a religiosa, Maira Cardi tem passado por um momento delicado e precisa cuidar melhor de sua saúde mental, para não ter problemas futuros.

"Maira, você passa por um campo rochoso na tua vida, algumas dificuldades tanto na vida pessoal e principalmente psicológica emocional, podem te afetar. Então, cuidado com o seu sistema emocional! O relacionamento de hoje é um relacionamento que não tem uma firmeza, não tem uma raiz, ainda não tá consistente", analisou.

Com as cartas na mesa, Jessica ainda apontou que o namoro pode não ter tanto sentimento envolvido como Maira transparece nas redes sociais. Segundo ela, por enquanto, tudo pode ser apenas um jogo de interesse entre os dois.

"Vai durar? Aí somente a decisão dos dois para tomar esse caminho. Depende dos dois decidirem se esse caminho vai realmente ser um caminho forte, com raiz. Mas a espiritualidade ver que é um relacionamento que, dentre as possibilidades, existe um pouco mais de profissionalismo envolvido do que sentimentos", disparou.

Para que não sabe, Thiago Nigro produz conteúdo nas redes sociais sobre investimentos e conceitos básicos de economia. Seu canal do Youtube, chamado O Primo Rico, é um dos mais conceituados do gênero. Dono do banco digital Rico, ele também trabalha como coach financeiro vendendo cursos e fazendo assessoria de investimentos.

"Então, se você quer saber se a vida do relacionamento dela é um relacionamento real? Nem tanto, por enquanto. Mas pode virar, né? Quem sabe ela passa a viver um relacionamento 100%, mas ainda é um relacionamento voltado para negócios e envolvimento profissional", finaliza Jéssica.

Assista o vídeo completo: