Thiago Nigro rebate críticas e se declara para Maíra Cardi: 'Felicidade incomoda'

Coach financeiro Thiago Nigro faz declaração polêmica sobre relacionamento com Maíra Cardi e divide opiniões dos seguidores

O coach financeiro Thiago Nigro (32) acordou inspirado nesta quinta-feira, 30. Em um relacionamento com a influenciadora Maíra Cardi (39) , o ‘Primo Rico’, como é conhecido na web, fez uma declaração apaixonada para a amada e aproveitou para rebater algumas críticas sobre o relacionamento, mas a publicação dividiu opiniões dos seguidores nos comentários.

Com o álbum de fotos do casal, Thiago iniciou o texto: “Eu não poderia estar mais feliz em ter essa mulher do meu lado. A caminhada da vida muitas vezes nos traz dores e sofrimentos, sejam eles físicos ou emocionais. E por mais que tentemos evitar, às vezes acabamos machucando outras pessoas, mesmo que sem querer.”, confessou.

Em seguida, Thiago falou que essas dores são importantes para criar um senso de empatia e rebateu as críticas sobre sua relação: “Não podemos deixar que essas dores nos impeçam de seguir em frente e buscar a nossa felicidade. É impressionante como algumas pessoas parecem ser incapazes de se alegrar com a felicidade alheia.”, detonou.

“A verdade é que a felicidade e o sucesso incomoda mesmo e muitas pessoas preferem viver na mediocridade e na infelicidade a terem que lidar com a inveja e o julgamento dos outros. Eu sou abençoado por ter encontrado alguém que me faz tão feliz”, o coach, que terminou um relacionamento de 10 anos recentemente, se declarou para Maíra.

Nos comentários, que foram limitados por Thiago, alguns seguidores dividiram opiniões sobre o relacionamento: “Esse investimento não foi um dos melhores, primo”, criticou um. “Casalzão, Deus abençoe vocês grandemente”, outro elogiou. “Não compro esse casal de jeito nenhum”, detonou um terceiro. “Foi a pior escolha da sua vida”, disse mais um.

Maíra Cardi entrega como foi o início do namoro com Thiago Nigro:

Em um post nas redes sociais, Maíra Cardi impressionou seus fãs ao revelar detalhes do início da relação com o coach financeiro Thiago Nigro, incluindo a conversa que tiveram antes de dar seu primeiro beijo. A coach também aproveitou para compartilhar alguns registros ao lado do amado.