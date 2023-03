Sasha sonhou com futuro profissional longe de Xuxa: "Personalidade diferente"

Capa da revista CARAS em 2017, Sasha comentou sobre futuro profissional longe de sua mãe, Xuxa Meneghel

Filha de uma das estrelas brasileiras mais populares da televisão brasileira, a modelo Sasha Meneghel (24) sempre sonhou em brilhar pelos seus próprios esforços. No ano de 2017, ela estampou uma capa da revista CARAS e comentou abertamente sobre como desejava ser no futuro.

Na época, a loira tinha acabado de celebrar seus 18 anos e estava experimentando aos poucos o gostinho da vida adulta. Depois de começar a faculdade de moda em Nova York, ela conseguiu seu primeiro trabalho na área ao assinar uma coleção para a Coca-Cola.

"Muitas vezes, acho que me veem apenas como a princesinha, a filha da rainha. Quero que me reconheçam além disso, como a Sasha, com uma personalidade diferente, à parte. Quando respondi no desfile questão parecida, mudaram minhas palavras", disse ela, demonstrando ser uma mulher e opinião forte.

"O que quis dizer é que a minha mãe nesse País é uma pessoa muito amada, conhecida e, obviamente, me relacionam. Ela é maravilhosa, tudo o que sou devo a ela. Então, não falo como algo negativo, só quero que me reconheçam pelo trabalho que estou começando a fazer e por quem realmente sou", disparou.

Apesar de ter começado a flertar com a vida de celebridade, Sasha garantiu que não iria deixar totalmente o lado discreto. "Adorei a adrenalina do desfile. Mas não me vejo como modelo. Vim para lançar minha linha e isso faz parte do trabalho. Abri também o meu Instagram por conta disso. Mas quero continuar reservada, discreta, na minha", disse.

A modelo ainda confessou que estava nervosa com a nova empreitada profissional, mas que a equipe disponibilizada pela Coca-Cola estava lhe deixando mais segura. "Legal é que a Coca quer manter meu DNA na coleção", explica.

“Por mais que ainda não me sentisse 100% preparada, não podia negar a oportunidade. Estou com medo, mas tenho suporte de profissionais incríveis. Espero que gostem e tenham paciência comigo, vou errar muito e acertar”, reitera.

