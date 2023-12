Samara Felippo exibe corpo real em fotos de biquíni: "Deixei de me importar"

Feliz da vida, Samara Felippo exibe corpo real em viagem ao publicar cliques sem edição usando um biquíni minúsculo; veja

Belíssima, a atriz Samara Felippo está encerrando 2023 em grande estilo. É que a artista conseguiu tirar uma "folga" da maternidade e aproveitou um passeio no litoral. Após os dias de descanso, ela compartilhou uma reflexão com os fãs.

Nos cliques, a artista surge deslumbrante exibindo seu corpo natural. Ela declarou que conseguiu se desvencilhar dos questionamentos dos fãs e seguidores. Plena, a artista exaltou sua vida real.

"Fragmentos de 2 dias que me dei, de uma mãe plena, feliz, segura, morrendo de saudade das crias, se preparando pra ir vê-las, e que aprendeu a deixar de ser o que os outros esperam que ela seja. É libertador. Cura. Deixar de se importar com ofensas virtuais, gente ignorante que não faz a menor ideia do que você passa ou passou é cura. Porque isso é uma doença", começou ela.

Samara Felippo seguiu desabafando. "Mulheres mães sempre foram colocadas “em seu lugar”, mas os ataques a outras maternidades hoje, pelo que uma mãe sente, se “comporta” ou coloca sua voz no mundo, parece que virou uma espécie de “crivo” a se passar, inclusive, julgadas por outras mulheres e também mães. Que triste. Não digo nem que é competição materna, pq também tem homens que jamais saberão o que é o ser mãe, com seu celularzinho na mão, tirando dinheiro de pessoas e apontando seu dedo sujo e machista na nossa cara", disparou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Filha de Samara Felippo se muda para a casa do pai

No final de novembro, Samara Felippo celebrou uma nova fase na vida de sua filha mais velha, Alicia, que tem 14 anos. A atriz contou que a jovem decidiu morar com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. Mas ela mostrou que a despedida não foi nada fácil e caiu no choro ao dizer um tchau para a herdeira.

“Você foi. Eu acabei de chegar em casa e é assim que eu tô porque eu encontrei a sua canequinha com o seu nominho. Vou encontrar cada objetozinho e vou sentir a falta. Mas eu quero ver você feliz todos os dias. Muita gente me perguntando nos stories porque Alicia não tem aparecido. Meu hoje #tbt é de vazio. Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos minha adolê decidiu bater asas. Sair um pouco da asa da galinha mãe aqui”, iniciou.