Sam Smith revela que foi banido de aplicativos de namoro: ‘Pensaram que não era eu’

Cantor Sam Smith conta em entrevista que teve suas contas excluídas por não ter verificado os perfis

Em uma entrevista com o ET Canada, o cantor Sam Smith (30) revelou algo inusitado de sua vida amorosa! O artista contou que foi expulso de aplicativos de namoro, pois achavam que seus perfis se tratavam de fraudes.

Sam explicou que chegou a abrir contas em aplicativos como Tinder e Hinge. “Eu nunca fiz o Grindr. Eu fiz o Tinder uma vez, acho que fui expulso. Fui expulso do Hinge também porque eles pensaram que não era eu”, revelou, explicando que não verificou os perfis, achando que provavelmente esse foi o motivo de seu banimento.

Mesmo com a carreira tão ocupada, o cantor garantiu que sempre conseguiu se relacionar e namorar, apesar dessas situações com os aplicativos de namoro. E embora seja bem discreto com seus relacionamentos amorosos, há pouco tempo ele foi visto com o designer Christian Cowan, na cidade de Nova York. Porém, ambos não falaram nada sobre um possível affair.

“Só tive três namorados. Todos eles, igualmente, foram professores incríveis. Eu mesmo os direciono para mim. Porque eu sei quem eu sou. E é lindo. Cada relacionamento é diferente. Cada casal é diferente”, revelou em uma entrevista