Salma Hayek dança de roupão e mostra demais ao se empolgar

Atriz Salma Hayek é traída por roupão enquanto dançava animada ao lado da equipe

Nesta terça-feira, 16, a atriz Salma Hayek (56) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a musa mexicana decidiu celebrar a marca de 24 milhões de seguidores, dançando com sua equipe de forma bastante espontânea. Mas o que chamou a atenção dos internautas foi que a artista acabou se descuidando com o roupão que usava.

“24 milhões de seguidores, 24 milhões de razões para sorrir. Obrigado a todos por se juntarem a mim nesta viagem selvagem! Não consigo conter a minha emoção e gratidão”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, em uma versão em inglês e outra em espanhol.

Na postagem, Salma Hayek aparece vestida com nada mais que um roupão, se empolgando ao som de uma música latina ao lado de sua equipe. Então, a atriz acabou sendo traída pela peça, deixando à mostra algumas partes íntimas de seu corpo, que foi censurada na edição do vídeo.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas completamente apaixonados pela atriz. “O ritmo de uma mexicana”, se derreteu uma seguidora. “Eu odeio a censura”, brincou um outro. “Não poderia deixar as 24 milhões de pessoas ver? Quanta grosseria…”, ironizou uma terceira pessoa. “Rainha! O sangue latino nunca se irá mesmo com anos fora do país”, comentou uma outra. Além dos milhares de emojis enviados para enaltecer a beleza da atriz ainda mais.

Salma Hayek é conhecida por viver papéis em filmes e séries como Frida, Gente Grande 1 e 2, Desperado, Gato de Botas 1 e 2, A Casa Gucci, Era Uma Vez no México, entre muitos outros, nos quais a atriz era sempre considerada a musa do longa, atraindo todos os olhares para a sua beleza sensacional e espetacular.

Veja a publicação da atriz Salma Hayek que foi traída por seu roupão enquanto dançava: