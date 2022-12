Saiba qual será o salário de Lula como presidente do Brasil

Novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva terá salário diferente do que recebia quando governou o país em 2003

Novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (77) teve o seu salário divulgado na imprensa nesta semana. De acordo com o site UOL, o político vai receber um valor maior do que recebia quando governou o país em 2003.

Ao assumir a presidência em janeiro de 2023, Lula terá o salário bruto de R$ 30.934,70, informou o UOL. Após os descontos, o salário líquido dele ficará em R$ 23.453,43. Quando foi presidente em 2003, Lula recebia a quantia bruta de R$ 8.885,48 – se o valor fosse corrigido para os dias atuais, ele teria recebido, na época, R$ 28.028,34.

Vale lembrar que o atual salário de um presidente da república foi definido em 2014 e ainda não passou por alterações. Porém, o valor pode ter um aumento em breve. Recentemente, a Câmara aprovou um aumento de 27% nos salários dos políticos, o que faria com que o salário bruto do presidente fosse para R$ 39.287,07.

Além do salário, Lula também recebe a aposentadoria de anistiado político, mas o valor não foi revelado. O presidente também tem direito a moradia, plano de saúde, cartão corporativo e pode usar o avião da Força Aérea Brasileira.

Janja explica sua emoção ao lado de Lula

Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela Silva, a Janja, relembrou a sua emoção durante primeiro discurso do marido como presidente eleito após o resultado das eleições de 2022. Nesta quinta-feira, 3, ela relembrou uma foto dos dois juntos durante o evento e contou sobre o momento em que chorou no discurso.

Ela estava ajudando Lula a virar as páginas do discurso e as lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Chorei enquanto trocava as páginas do pronunciamento do meu marido, agora presidente eleito, chorei pq a medida q ele lia um Brasil de amor e esperança se materializava naquelas palavras. Um Brasil de paz e união. Mais justo e igualitário. Foi a certeza q um novo amanhã finalmente chegou", disse ela.