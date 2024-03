Saiba qual é o valor do patrimônio milionário de Acelino Popó

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó é dono de patrimônio milionário após 12 anos de carreira; saiba qual é o valor de sua fortuna!

Após sua luta contra Kleber Bambam no último dia 25, o boxeador Acelino Popó Freitas chamou atenção pelo valor milionário que recebeu para enfrentar o campeão do BBB 1 no ringue. Tetracampeão mundial, o atleta tem 12 anos de carreira profissional como lutador e um grande patrimônio após lutas amadoras contra influenciadores.

Segundo o colunista Leo Dias, em sua luta contra Bambam no Fight Music Show 4, Popó recebeu cerca de R$ 5 milhões como cachê, mesmo tendo permanecido apenas 36 segundos no ringue. Essa não é a primeira vez que ele fatura um alto valor por enfrentar famosos. Em 2022, quando lutou contra o humorista Whindersson Nunes, ele recebeu a bolada de R$ 6,4 milhões, sem contar com cotas de patrocínio e pay-per-view.

Em 2020, quando se candidatou para ser vereador da Bahia, Popó declarou patrimônio de R$ 5,8 milhões. O seu dinheiro reflete em seus bens, já que o lutador é dono de uma casa de alto padrão em um condomínio fechado na em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Nele, os imóveis estão avaliados entre R$ 1,9 milhão a R$ 7 milhões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acelino Popó Freitas (@popofreitas)

Popó fala sobre enfrentar Padre Marcelo Rossi

Após o sucesso de sua luta contra Kleber Bambam, o boxeador Acelino Popó Freitas falou sobre seus próximos adversários e quem ele gostaria de enfrentar no ringue. No entanto, a sua resposta polêmica chamou a atenção.

Em entrevista para a RedeTV!, o tetracampeão mundial de boxe citou Padre Marcelo Rossi como escolha para enfrentar em uma luta. A questão surgiu quando o entrevistador lhe fez uma pergunta polêmica. "Lutar com padre Marcelo Rossi ou padre Fábio de Melo?", questionou o repórter. "Oh meu Deus, nenhum dos dois", respondeu Popó.

No entanto, o lutador logo encontrou uma resposta e falou sobre suas preferências de adversário. "Vamos lá. Marcelo Rossi. É mais forte, maior. Gosto de derrubar gente grande", revelou o campeão.