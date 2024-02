Após luta contra Bambam, Popó fala sobre enfrentar Padre Marcelo Rossi

Após nocautear Bambam em luta, Popó abre o jogo e fala sobre a possibilidade de enfrentar Padre Marcelo Rossi no ringue; saiba mais!

Na madrugada do último domingo, 25, o boxeador Acelino PopóFreitas nocauteou o vencedor do BBB 1 Kleber Bambam em luta no evento Fight Music Show. Após sua vitória, o campeão falou sobre seus próximos adversários e quem ele gostaria de enfrentar no ringue. No entanto, a sua resposta polêmica chamou a atenção.

Em entrevista para a RedeTV!, o tetracampeão mundial de boxe citou Padre Marcelo Rossi como escolha para enfrentar em uma luta. A questão surgiu quando o entrevistador lhe fez uma pergunta polêmica. "Lutar com padre Marcelo Rossi ou padre Fábio de Melo?", questionou o repórter. "Oh meu Deus, nenhum dos dois", respondeu Popó.

No entanto, o lutador logo encontrou uma resposta e falou sobre suas preferências de adversário. "Vamos lá. Marcelo Rossi. É mais forte, maior. Gosto de derrubar gente grande", revelou o campeão.

Saiba quanto Popó e Bambam ganharam por luta

A luta entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam, que aconteceu no último domingo, 25, durou apenas 36 segundos. Porém, segundo o colunista Leo Dias, os dois ganharam uma verdadeira fortuna para se enfrentarem no ringue.

O jornalista informou que Popó ganhou R$ 5 milhões por sua vitória contra o rival. Enquanto isso, Bambam faturou R$ 6 milhões, valor que também incluiu o pagamento dos seus patrocinadores.

Logo depois da luta, Bambam e Popó gravaram vídeos juntos nas redes sociais e o ex-BBB brincou: “Estou muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui. Foi uma honra, primeira vez minha. A mão do cara é pesada demais, o Whindersson Nunes aguentou bem. Parabéns”, disse ele, e completou: "Fizemos um show, né? Te fala, maior evento que já teve na história do Brasil. De números, de visualização, internet, Instagram, internet bombou, os seus patrocínios parabéns, os meus também parabéns. Fico feliz! E fico feliz de ter sido semi-nocauteado pelo campeão".