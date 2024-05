Saiba quais famosos já se ofereceram para adotar o cavalo Caramelo

O drama do cavalo Caramelo no Rio Grande do Sul comoveu os brasileiros nos últimos dias. Tanto que alguns famosos se ofereceram para adotá-lo

Nesta semana, os brasileiros ficaram comovidos com o drama do cavalo Caramelo, que ficou ilhado por alguns dias no telhado de uma casa em uma região alagada no Rio Grande do Sul. Após ele ter sido resgatado pelas autoridades, alguns famosos se ofereceram para adotá-lo.

Nas redes sociais, Giovanna Ewbank, Felipe Neto e o Craque Neto demonstraram o interesse em dar uma boa vida para o animal.

Ewbank disse: "Espero que você se recupere logo Caramelo. E imagino que muitos devem querer te dar um lar e amor, mas saiba que se você quiser nós aqui em casa também queremos te dar amor e uma lar!". Então, Felipe Neto postou: "Comuniquei que quero adotá-lo, mas estão pesquisando se ele já tem dono. Se me permitirem darei tudo do melhor possível para ele".

Por fim, o Craque Neto disse: "Eu estou feliz demais com a ‘Caramela’. Quero adotá-la para levar para o meu sítio. Eu mando buscá-la aonde ela estiver".

Famosos comemoraram o resgate do Caramelo

Na manhã desta quinta-feira, 9, o cavalo Caramelo foi resgatado pelos bombeiros na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. O animal estava ilhada no telhado de uma casa há alguns dias, desde que a água da enchente subiu. O resgate foi exibido ao vivo na TV e mostrou quando os profissionais colocaram o cavalo deitado em um bote e o levaram para ser cuidado por veterinários.

Nas redes sociais, os brasileiros ficaram comovidos com a cena do resgate. Inclusive, alguns famosos se pronunciaram sobre a situação.

“Amém! Vai dar certo!”, disse Giovanna Ewbank. “Viva! Todas as vidas importam”, declarou Christina Rocha. “Depois de tanta notícia ruim, o resgate do cavalo é um suspiro. Essas vitórias somadas dão esperança para seguirmos doando e ajudando do jeito que der para diminuir essa tragédia”, comentou Fernanda Paes Leme.

“Caramelo, o Brasil te ama! Meu Deus, que felicidade, que orgulho do Corpo de Bombeiros, dos militares que ajudaram a operação e dos veterinários. Ele está sedãzinho e indo em paz para ser salvo”, disse Felipe Neto.