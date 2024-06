Rodrygo Goes, jogador do Real Madrid, vive romance com influenciadora

Rodrygo Goes, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, vive romance com influenciadora fitness; saiba quem é!

Sorte no amor e sorte no jogo! O jogador de futebol Rodrygo Goes está vivendo um momento muito especial em sua vida. Além de ter conquistado o troféu da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, o atacante também está vivendo um grande romance.

Segundo o Portal Leo Dias, o atleta da Seleção Brasileira está vivendo um affair com a influenciadora fitness Bruna Rotta. Ela inclusive foi vista em Londres, na Inglaterra, no último sábado, 1, onde acompanhou a vitória do time espanhol contra o Borussia Dortmund.

E parece que as coisas estão bem sérias! O veículo informou que Bruna já se mudou para Madrid, capital da Espanha, na mesma cidade onde Rodrygo vive. Nos últimos tempos, ela tem frequentado diversos jogos do Real Madrid, sendo que até publicou uma foto vestindo a camiseta do clube e também esteve na festa da celebração do título.

Rodrygo Goes já terminou seu namoro antes de estreia na Seleção Brasileira

Em 2022, o jogador de futebol Rodrygo Goes estava prestes a estrear na Seleção Brasileira quando terminou seu antigo namoro com a influenciadora digital Luana Atik.O término foi anunciado pela famosa logo antes do Brasil enfrentar a Sérvia na Copa do Mundo.

"Uma das perguntas mais frequentes da caixinha dos últimos tempos. Sim, estou solteira. E acho que já passou da hora de falar sobre isso", afirmou ela nas redes sociais.

Após fazer o comunicado, o post foi apagado e não houve mais novidades sobre o status de relacionamento do casal. Eles estavam juntos desde 2019.

No perfil dos dois não há mais fotos recentes do casal. Na última publicação feita por Luana, ela posou de biquíni com estampa da seleção brasileira. Os seguidores, no entanto, só criticaram o término do casal tão próximo ao jogo. "ISSO É HORA DE TERMINAR?????? CADÊ O COMPROMETIMENTO COM O HEXA?????????? TÁ DE SACANAGEM", escreveu um torcedor revoltado.