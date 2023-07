Rodrigo Simas reúne família completa em foto rara: "Muito amor"

O ator Rodrigo Simas usou suas redes sociais para compartilhar clique raro de sua família completa; confira foto!

Nesta segunda-feira, 17, o ator Rodrigo Simas surpreendeu seus seguidores ao compartilhar foto familiar no seu Instagram. A rara ocasião contou com a família completa, que posou com grande sorriso no rosto para o clique.

Rodrigo posou ao lado dos irmãos, Felipe Simas e Bruno Gissoni, e dos pais, Beto Simas e Ana Paula Sang, com muita alegria. "O trabalho de hoje proporcionou essa reunião", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos stories da mãe dos meninos, podemos ver que a família se reuniu para uma sessão de fotos entre os irmãos.

Os comentários se encheram de elogios dos amigos e seguidores do atores. "Que lindos", escreveu a atriz Giovana Lancellotti."Por mais trabalhos assim", pediu admiradora. "Família mais linda e iluminada!", disparou fã. "Muito amor envolvido", enalteceu outro fã.

Confira a foto:

Rodrigo Simas sofreu cobranças sobre sua sexualidade

O ator Rodrigo Simas confessou que está aliviado por ter assumido sua bissexualidade devido cobrança que recebeu antes de falar sobre o assunto. O artista disse que não planejou contar sobre sua orientação sexual e que sofreu com crises pela pressão.

"Não me planejei contar e falar sobre nada. Eu acho que é um momento mais maduro. Acho que cada uma tem o seu momento e falar sobre isso quando me perguntaram foi um alívio em algum lugar, um prazer enorme, um orgulho de falar quem eu sou", disse.

"Eu acho que é exatamente isso, essa coisa de ter que se posicionar, quem você é, você simplesmente é", acrescentou ele ao Splash UOL em um evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 16.

Sobre as cobranças para falar sobre quem é, o famoso declarou: "Eu já fui muito cobrado e já tive muitas crises, medos em vários lugares. Falando de 10 anos atrás, ainda era uma grande preocupação a carreira, se encaixar em algum lugar na heteronormatividade, essa coisa de ser considerado galã. Tudo isso contava muito, mas eu fiquei super feliz de falar sobre e ser uma coisa super natural".

"A gente ainda vive num mundo de muitos rótulos e, infelizmente, com muito preconceito, muita homofobia, bifobia, galera marginalizando as travestis. Tudo isso acho que a comunidade tenta se defender muito, mas a gente tem que parar de botar como tabu", desabafou Simas, que hoje em dia namora com a atriz Agatha Moreira.