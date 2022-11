Roberto Guilherme mandou recado para sua família em sua última mensagem antes de falecer

O ator Roberto Guilherme fez pedido à sua família em sua última mensagem em vídeo antes de falecer vítima de um câncer

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 18h58

Nesta sexta-feira, 11, foi revelada a última mensagem deixada por Roberto Guilherme, que faleceu neste último dia 10.

O ator conhecido por seu papel como Sargento Pincel em “Os Trapalhões”, fez um pedido à sua família horas antes de falecer devido à um câncer diagnosticado em 2018.

“Um abraço forte para a família. Beijos. Família unida, sempre unida. Fiquem com Deus, a família toda”, disse o ator no vídeo que foi exibido em seu funeral nesta sexta-feira no Rio de Janeiro.

O filho de Roberto, William de La Veja Nunes contou sobre a mensagem gravada pelo pai ao site G1: “Ele se despediu de todos. Meu pai estava sofrendo muito. No dia (10), colocamos ele sentado e ele gravou esse vídeo”.

Emoção!

O ator Renato Aragão (87) se emocionou ao se despedir do amigo e colega Roberto Guilherme em um vídeo gravado.

No vídeo enviado ao “Fofocalizando”, do SBT, Renato abriu seu coração para exaltar e elogiar a amizade que tinha com Roberto, contando também que o ator era uma pessoa doce, mesmo transparecendo que era durão.