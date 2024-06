Roberta Close revela ter vivido romance com famoso cantor

Ícone dos anos 90, Roberta Close confirmou seu romance com Erasmo Carlos, mas confessou que gostaria de ter namorado outro cantor

Morando atualmente na Suíça, Roberta Close está de passagem pelo Brasil. A modelo, símbolo sexual dos anos 80 e 90, participou do podcast 'Papagaio Falante', comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, e revelou ter vivido um romance com Erasmo Carlos (1941-2022).

"Fiquei muito famosa quando conheci o Erasmo. Foi em 84. Eu estava com 20 anos", contou ela. "Você namorou o Erasmo?", questionou Mallandro. Ela confirmou, mas confessou que preferia ter se relacionado com outro artista, o cantor Roberto Carlos. "Eu preferia namorar o Roberto Carlos. Queria o Roberto, mas acabei ficando com o Erasmo. Ele era o Tremendão", falou ela aos risos.

Na época, o romance entre eles foi especulado pela imprensa porque a ex-modelo estrelou o clipe da música 'Close', de Erasmo. Roberta e o cantor, inclusive, aparecem juntos na capa de uma revista devido a parceria de sucesso, no entanto, os dois sempre negaram os rumores.

Confira:

Roberta Close revela por que deixou o país

Aos 59 anos, Roberta Close está afastada da mídia desde que se mudou para a Europa ao lado do marido, o empresário suíço Roland Granacher. De passagem pelo Brasil, a famosa modelo e símbolo sexual da década de 1980 revelou o motivo de sua partida há 30 anos.

"Estudei muito pouco. Tive problemas para estudar. Quando eu comecei a ir à escola assim [mulher], eu disse: 'não dá'. Então, aprendi a viver um pouco sempre separada das pessoas. Não tenho medo de viver só. Vou viver só com o meu marido. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. E eu escolhi viver fora do Brasil. Foi uma imigração política, porque eu não tinha no meu país as coisas que eu tinha lá fora, como o casamento, os documentos...", contou ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Saiba mais!