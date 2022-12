Réveillon Sustentável’ da Prefeitura de Manaus recebe certificação Selo Sustentabilidade Tesouro Verde do BMV

Conforme o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a exemplo do que ocorreu no #SouManaus Passo a Paço e na última edição do Boi Manaus, o Réveillon 2023 também terá ações sustentáveis.

“Estamos entregando para população manauara muito mais que uma grande festa de virada de ano, estamos comprometidos com a preservação do meio ambiente e com as futuras gerações. E os grandes eventos realizados pela prefeitura, conforme pedido do prefeito David Almeida, levam em consideração a redução dos impactos sobre o meio ambiente. Mais que uma tendência, a adoção de práticas sustentáveis é uma necessidade. Além disso, teremos no réveillon queima de fogos de baixo ruído, emissão de carbono zero e geração de energia limpa. É importante frisar que o grupo BMV também está certificando o réveillon do Rio de Janeiro”, ressaltou o presidente.