Relembre os votos de Naiara Azevedo em seu casamento: “Nossa luta”

Antes da separação, Naiara Azevedo oficializou a união com seu empresário Rafael Cabral em cerimônia luxuosa; relembre os votos do casório

Naiara Azevedo preocupou seus fãs após denunciar violência doméstica contra seu ex-marido e empresário, Rafael Cabral, na madrugada desta quinta-feira, 30. O casal, que esteve junto por cerca de 10 anos, realizou uma cerimônia luxuosa em 2016, repleta de votos de amor eterno. Relembre as declarações da cantora a seguir:

No dia 18 de outubro de 2016, Naiara subiu ao altar com seu empresário em uma festa badalada que reuniu grandes nomes do sertanejo e do entretenimento em Goiânia, como Marrone, João Neto e Frederico e a apresentadora Ticiane Pinheiro, que estava solteira na época e até pegou o buquê do casamento. Na época, ela registrou os preparativos do casório no 'Hoje em dia'.

Após a cerimônia, Naiara fez uma declaração emocionante ao seu esposo para compartilhar registros da união com seus seguidores nas redes sociais: "É incrível a sensação da certeza de amar alguém! A certeza de querer passar o resto da vida ao lado dela! Não por que você acha ela perfeita, pelo contrário!”, ela iniciou.

A cantora ainda enfatizou que estava disposta a superar os desafios ao lado do marido: “Fiz minha escolha sabendo de todos seus defeitos, meu amor! (não concordo com eles, mas vamos driblando isso). Mas pelo simples fato de não imaginar mais minha vida sem você nela!", disse Naiara na legenda da publicação.

"Foi uma longa trajetória até chegarmos aqui! Deus sabe da nossa luta! E foram essas lutas que me fizeram te amar ainda mais! Te admirar mais e te respeitar mais! Que sorte a minha, casei com meu melhor amigo! Obrigada a todos os envolvidos que não mediram esforços para realizar nosso conto de fadas", ela finalizou.

Naiara Azevedo casou com Rafael Cabral em 2016 - Reprodução/Instagram/Rafael Vannucci

Vale lembrar que a sertaneja, que ficou conhecida pelo hit ‘50 Reais’, era amiga de Rafael quando houve a traição que deu origem à música. Com o tempo, ele passou a gerenciar a carreira da cantora e eles iniciaram o envolvimento amoroso. Inclusive, na época do casório ela declarou que não via problema ao misturar a vida pessoal com a profissional.

"Ah, não separa. É tudo junto e misturado. Vira e mexe a gente acaba falando de trabalho, é óbvio. O que nos uniu foi o trabalho, começamos trabalhando juntos como amigos. Depois rolou o 'lesco lesco'", disse Naiara, que decidiu colocar um ponto final no relacionamento. Os dois se separaram em agosto de 2021, antes dela entrar no reality show da Globo, mas continuaram sócios.

O que aconteceu com Naiara Azevedo?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da ex-participante da 22ª edição do Big Brother Brasil, Naiara Azevedo confirmou que a cantora esteve em uma delegacia na madrugada da última quinta-feira, 30, porém, a assessoria negou que ela esteja em um relacionamento atualmente, como divulgado inicialmente; entenda o que aconteceu com Naiara Azevedo.