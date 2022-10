Rede Solidaria Árvore Azul atuando com o coração

Rede Solidaria Árvore Azul atua desde 2008 , atendendo famílias em comunidades carentes , levando alimentos , roupas, brinquedos , também atende moradores de rua, órfãos em instituições, crianças carentes e idosos em casas de apoio . Fazemos ações com mulheres vítimas de violência e inclusão social e levamos pessoas que não possuem condições para assistirem espetáculos teatrais , shows e stand up.

Sorrisos e solidariedade juntos numa noite memorável com os talentosos Eduardo Martini e Alexandre Lino , num espetáculo leve e divertido : “ Acabou o Pó “ . A peça faz um recorte bem-humorado do cotidiano de Nena e Kelly, duas vizinhas e confidentes, típicas donas de casa do subúrbio. Nossos agradecimentos a todos que nos prestigiaram apoiando a nossa causa social . Uma linda troca : sorrisos por alimentos !!!!!