Recuperado da covid-19, Michel Teló surge comendo rabada: ''Só pra dar água na boca''

Curada do coronavírus, cantor Michel Teló publica foto antiga em que aparece comendo rabada e deixa fãs babando na web

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 11h22

O cantor Michel Teló (41) recordou uma foto em que mostra que é bom de garfo mesmo!

Na manhã desta quinta-feira, 09, aproveitando o dia de TBT, o marido de Thais Fersoza (38) publicou um clique antigo em seu perfil no Instagram após se recuperar da covid-19. Na imagem, o jurado do The Voice Brasil posou comendo rabada e declarou que está com saudade do prato tradicional.

"Só pra dar água na boca de vocês também. Saudade dessa rabadinha… marca o @ que você convidaria pra comer uma rabada! #tbtdarabada (esse texto da pra fazer um piseiro!)", brincou ele na legenda da postagem.

O artista deixou os fãs babando e com água na boca nos comentários do post. "Trem bão", "Bom demais", "Jesus @micheltelo senti o sabor daqui! Amooo e faço uma Rabada na panela de barro que solta do osso viu", "Que delícia", declararam.

Michel Teló curte passeio com a família no shopping

Após isolamento, Michel Teló foi flagrado com Thais Fersoza e os filhos, Melinda (5) e Teodoro (4), no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele esbanjou felicidade com muita simpatia ao tirar foto com um fã e acenar para o fotógrafo que registrou a saída dele em público.

Confira Michel Teló comendo rabada: