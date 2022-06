Após covid, Michel Teló aproveita momento com a família em shopping

Cantor Michel Teló surgiu radiante em passeio com os filhos e Thais Fersoza após se recuperar da covid-19

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 09h07

O cantor Michel Teló (41) já está recuperado da covid-19 e voltou a ter contato direto com a família, inclusive ele aproveitou para fazer um passeio com seus amados!

Nesta segunda-feira, 6, o artista foi flagrado com Thais Fersoza (38) e os filhos, Melinda (5) e Teodoro (4),no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e esbanjou felicidade com muita simpatia.

Radiante ao poder ficar novamente com a família, o famoso deu um show de simpatia ao tirar foto com um fã e ao acenar para o fotógrafo que registrou a saída dele em público.

Durante o passeio no local, Michel Teló e Thais Fersoza se divertiram com os herdeiros, que mostraram curiosidade ao mexerem em uma "piscininha" do lugar.

Nos últimos dias, a esposa do cantor fez um desabafo sobre ficar longe dele e não poder beijá-lo. O artista testou positivo para a covid-19 no último dia 28 após fazer quatro exames para descobrir se estava com a doença.

Michel Teló e Thais Fersoza são flagrados com os filhos em shopping do Rio de Janeiro; veja:

