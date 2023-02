Rebel Wilson exibe anel de noivado luxuoso que deu para a noiva em pedido na Disney

Estrela do filme 'Escolha Perfeita', Rebel Wilson faz pedido de casamento para Ramona Agruma e dá anel de luxo

A atriz Rebel Wilson está noiva! Ela fez o pedido de casamento para a noiva, Ramona Agruma, no parque de diversões Disneyland, na Califórnia, e mostrou as fotos nas redes sociais.

Para o grande pedido, Rebel escolheu um anel de noivado clássico. A joia é feita de diamante de 2,55 quilates e foi confeccionado pela marca de luxo Tiffany & Co.

“Dissemos sim!”, disse ela nas redes sociais ao celebrar noivado. Ela contou que escolheu a joia porque ganhou um amuleto de coração de um amigo em 2021 após conhecer a noiva em Los Angeles.

A atriz já contou que se surpreendeu ao perceber que estava apaixonada pela noiva, já que tinha apenas se relacionado com homens antes de conhecê-la. “Sempre fui uma garota que teve amizades profundas com mulheres, mas esta foi a primeira vez que houve uma conexão romântica e fiquei chocada. Então, eu pensei: 'oh, bem, e se isso fosse apenas parte da minha personalidade e eu estava reprimindo e não explorando?'. Minha jornada é o que é, mas agora é incrível estar em um relacionamento”, declarou.

Vale lembrar que Rebel Wilson se tornou mãe recentemente. Ela anunciou que teve uma filha, chamada Royce, por meio da barriga de aluguel. A menina nasceu em novembro de 2022.