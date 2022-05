Raul Gazolla revela que já tentou ficar com Juliana Paes

Raul Gazolla diz que levou um 'fora' de Juliana Paes na peoica da gravação da novela O Clone, da Globo

Publicado em 17/05/2022, às 17h57

O ator Raul Gazolla (66) surpreendeu ao contar que já tentou viver um affair com a atriz Juliana Paes (43). A tentativa aconteceu na época das gravações da novela O Clone, da Globo, mas ela deu um 'fora' nele.

Em participação no podcast Papagaio Falante, Gazolla relembrou a história. Sérgio Mallandro perguntou: “Você beijou a Juliana Paes?”. E ele respondeu: “Essa foi técnica. Eu tenho um carinho por ela”.

Logo depois, ele contou sobre a história do 'toco'. “Me lembro que tinha eu e um colega de trabalho, que eu não posso falar o nome, que é o Marcelo Novaes... A gente passava a novela inteira, e a Juliana falava: 'eu não vou ficar com vocês nunca'. Ela não era casada, e a gente também não era, vamos deixar isso claro. Estávamos os três solteiros. E ela dizia assim: 'eu adoro vocês, mas não...'. Eu ficava naquela insistência, e ela dizia: 'para, Gazolla'. Aí, um dia, ela falou assim: 'está bom! Eu fico com você com uma condição: não conta pra ninguém...'. Aí eu não quis. Como vou ficar com a Juliana Paes e não poder contar para ninguém? (risos)”, disse ele.

