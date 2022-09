Ratinho encanta com homenagem para a esposa: 'Alicerce da nossa família'

Apresentador Ratinho relembra foto com a esposa, Solange, e faz declaração de amor: 'Só tenho o que agradecer'

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 10h10

O apresentador Carlos Massa (66), o Ratinho, emocionou seus seguidores nesta segunda-feira, 19, ao prestar uma homenagem para sua esposa, Solange. Ele compartilhou uma foto deles juntos em um evento e aproveitou para falar sobre a família que construíram ao longo dos anos.

Na legenda da foto, Ratinho declarou o seu amor e falou sobre a importância da amada em sua trajetória.

"“Sonhem juntos, realizem além” - (Carlos Massa / Ratinho) Ter uma companheira que apoie nossos sonhos, muitas vezes loucuras; ter alguém para lutar junto, esperar e cuidar faz toda diferença. À minha esposa, Solange, só tenho o que agradecer. Ela é brava que só, mas é o alicerce da nossa família", disse ele.

E completou com um conselho para os fãs. "Então, você “caboclo”, valorize, cuide bem de quem te quer bem. E você que é esposa também, cuide do maridão. Esta reprocidade é que fortalece a união. Bom dia! Boa semana para todos!", escreveu.

Nos comentários, os fãs demonstraram o encantamento com as palavras do apresentador. “Lindos demais, casal exemplo”, disse um seguidor. “Sua família sempre abençoada”, escreveu outro. “Sábias palavras”, declarou mais um.

Veja a foto de Ratinho com a esposa, Solange: