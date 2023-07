Ratinho divide momento encantador com a mãe: "Minha maior felicidade"

O apresentador Ratinho visitou sua mãe e postou o vídeo de uma conversa divertida com ela

O apresentador Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 31, ao postar um vídeo conversando com sua mãe, dona Maria Talarico Massa.

Na gravação postada no feed do Instagram, o artista do SBT contou que a cada 15 dias visita à mãe, e gosta de fazer uma 'entrevista' para saber como ela está. "Como está a cabeça?", quis saber ele no começo do vídeo. "Tá boa", respondeu ela.

Em seguida, dona Maria contou que parou de beber vinho por causa dos remédios e que comprou um sofá com o dinheiro do filho. " É difícil lidar com essa velha. A senhora vai me quebrar", brincou ele, dando vários beijos na bochecha dela.

Depois, na legenda da publicação, Ratinho falou sobre como se sente feliz por ainda ter a mãe em sua vida. "Pai e mãe jamais devem ser vistos como despesas. Minha maior felicidade é ter tempo para ficar com minha mãe, poder proporcionar tudo que ela quer e garantir conforto", começou.

"Ela sempre será o meu melhor investimento. Só não levo pra morar comigo porque ela não quer, gosta do cantinho dela. Então, no mínimo, a cada 15 dias estou na casa dela, papeando, filando um almoço e, claro, ganhando aquele beijo", completou o famoso.

Confira o vídeo:

Clique inédito com a esposa

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, surpreendeu os fãs ao mostrar uma foto inédita de sua esposa, Solange, nas redes sociais. Discreto com a vida pessoal, ele abriu uma exceção para fazer uma declaração de amor para a eleita. O artista exibiu uma foto da amada em uma loja e se derreteu ao falar sobre a admiração que sente por ela. "Bom dia. Para esta mulher eu tiro o chapéu, ainda mais numa foto linda como esta", disse ele.