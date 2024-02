Ramille relembra aprovação em teste para atuar em Família é Tudo: ‘Meu mundo caiu’

Estreante em novela, e já como protagonista, Ramille revela a CARAS Brasil, na festa de lançamento de Família é Tudo, no Rio, que ficou em choque quando conseguiu o papel

Ramille (26), que dará vida a personagem Andrômeda em Família é Tudo, próxima novela das 7, que estreia em março, conversou com a CARAS Brasil durante a festa de lançamento da trama de Daniel Ortiz (51), realizada nessa quinta-feira, 22, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A atriz e cantora está radiante com o primeiro trabalho na TV e relembra quando foi aprovada no teste. “Meu mundo caiu. Fiquei sem acreditar”.

Já de cara, a artista falou sobre a oportunidade de estar pela primeira vez em uma novela global, e como protagonista. “Babado porque eu tinha feito teste para essa novela há muito tempo, nem lembrava mais e achava que não tinha rolado. Até que no meio de uma aula (teatro), recebi uma ligação do produtor de elenco. Gente, ele perguntou: ‘Ramille, você ainda tem interesse?’. Lógico!”, relembra.

Ela contou que ficou em choque e que não é de fingir costume, não. “Não mesmo! Para mim, tudo isso aqui é muito surreal. Aí, ele falou que não era para a personagem que eu tinha feito teste, era para protagonista. Meu mundo caiu. Fiquei sem acreditar e disse que queria muito, mas ainda teriam algumas reuniões. Quando ele, finalmente, ligou para contar, estava com os meus pais e a gente gritava, gritava (risos). Sou muito família, então não é uma vitória só minha, é da minha família, dos meus amigos que sempre acreditaram em mim. Não estou aqui sozinha, tem muita gente que acreditou em mim”, ressalta.

Ainda sobre o teste, Ramille revela uma curiosidade: “Descobri agora que o teste que fiz era para a personagem chamada Nicole, que seria a namorada de Plutão (Isacque Lopes). E aí, de namorada de Plutão, virei irmã de Plutão, umas das protagonistas”.

Assim que foi ao ar a primeira chamada de Família é Tudo na TV, Ramille não conteve a emoção. “Na primeira chamada da Andrômeda chorei muito, horrores, porque a gente sonha tanto em chegar e quando a gente chega... Meu Deus, é real! Estou curtindo todo momento, me dedicando 100% a Andrômeda, espero que o público ame essa personagem. Ela é solar, alegre, doida, sonhadora”, fala.

ANDRÔMEDA X RAMILLE

Filha de Pedro (Paulo Tiefenthaler) com a terceira mulher, Lulu (Cris Vianna), Andrômeda Mancini foi criada como uma princesa e, como tal, acredita pertencer a uma realeza. Na trama, ela vai mostrar que está sempre pronta para brilhar e ser um ícone. Isso porque, determinada, a neta de Frida (Arlete Salles) será capaz das maiores loucuras para alcançar o sonho de ser uma cantora famosa.

Ramille considera não ser tão parecida com sua personagem, mas garante que uma característica elas têm em comum: a determinação. “Sempre tive muita fé. Acho que as coisas acontecem no tempo certo, no momento certo e com as pessoas certas. Sempre confiei e acreditei em mim e no meu potencial. Sou muito esforçada e determinada. Então, desde sempre, fiz curso, estudei, e aí vieram outras oportunidades. Fiz teste para Malhação e aí não rolou. Depois, veio para outra novela, não rolou, mas em nenhum momento achei que não ia acontecer. Pelo contrário, isso me dava mais vontade de estudar e as coisas aconteceram”, diz a atriz.

“Mas a Andrômeda tem uma autoestima, ela não precisa de nada. Ela tem certeza que vai ser a maior que o Brasil já teve, quem sabe até mundialmente. Ela tem uma certeza que é incrível sem nada, sem fazer aula de canto, que ela está pronta. A Ramille não. Eu acho que tenho que estudar sim, para conseguir as coisas”, emendou.

Afinal de contas, quem é Ramille? “Uma suburbana, de Irajá, uma sonhadora, batalhadora, nada na minha vida veio fácil, tive que estudar muito, ter o apoio da minha família porque nessa profissão, de artista, é muito não que a gente recebe. A gente precisa da nossa família ao lado, a nossa rede de apoio. A gente precisa acreditar e estudar muito. Então eu sou daquelas que estuda mesmo, que não fala que é talento porque acho que não existe isso de talento, existe estudo e a gente vai plantando as nossas oportunidades. Eu estudei e aqui estou”, ressalta a artista.

LADO CANTORA

Tem mais uma característica aí, em comum com Andrômeda: Ramille também é cantora. Apesar de não estar focada no momento, ela não descarta convites. “Antes de ser atriz, quando eu era mais nova, meu foco era ser cantora. E aí, na pandemia, me encontrei na atuação e disse que era o que queria fazer. Vieram testes e mais testes até chegar a Melissa, de Encontados. E agora, Andrômeda, em Família é Tudo. Cantei em banda, participei de reality show, em outra emissora. Meu sonho era ser cantora até me encontrar como atriz, mas não rejeito nenhuma oportunidade, hein. Alô, gravadoras, a mãe está on”, diz.

CRÍTICAS E FAMA

Assim que Família é Tudo estrear, Ramille precisará estar preparada para as críticas, mas ela garante que isso não a afeta. “Graças a Deus a minha terapeuta minha ajuda muito (risos). Sou simples e tenho pé no chão. Quero que as coisas que forem para mim sejam minhas, e Deus e meus orixás sabem o que vai ser melhor, então eu recebo tudo de bom, espero que seja incrível. Sou muito otimista, sei que já deu tudo certo”, fala.

Sobre a fama, que virá consequentemente, a atriz pontua: “Não fico pensando em nada disso. Perguntam: ‘Você está pronta?’. Não estou pronta para nada. Eu não fico criando expectativa, vivo um dia de cada vez. A gente vai se adequando, vai vivendo”.

Ramille já é nome confirmado na segunda temporada de Encatados, série da Globo, onde ela interpreta a patricinha Melissa. “Depois daqui, também estarei na terceira temporada de Encantados, vou emendar. Então será um ano trabalhando, e isso é tudo!”, comemora.