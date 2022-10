Rafaella Justus presta emocionante homenagem para mãe de Cesar Tralli: "Vó que a vida me deu"

Nas redes sociais, Rafaella Justus falou sobre o amor que tinha por dona Edna, mãe de Cesar Tralli, seu padrasto

Rafaella Justus (13) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 19, para prestar uma emocionante homenagem para dona Edna Tralli, mãe do jornalista Cesar Tralli (51), que faleceu após um acidente aéreo no dia 9 de outubro.

Em seu perfil no Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro(46) e Roberto Justus (67), recordou uma foto em que aparece mais nova ao lado de dona Edna, e além de lamentar sua morte, também falou sobre o amor que sentia por ela.

"Como assim? Como assim estou escrevendo esse texto? Nunca me imaginei estar escrevendo esse texto em 2022 para uma pessoa que eu tanto amava! Minha Vó, a pessoa que me ensinava a ser melhor a cada dia, me ensinou a ter postura, a ter caráter e a ser quem eu sou!", começou Rafaella.

Ela seguiu a homenagem relembrando que conheceu dona Edna quando tinha apenas quatro anos, relembrou que um pouco antes havia perdido seu avô paterno. "Você me conheceu aos meus 4 anos! 1 ano antes eu havia perdido o meu vô paterno e fiquei muito triste, não entendia o porquê de não ver nunca mais uma pessoa que eu tanto amava! Quando você chegou em minha vida, tive minha base de avó paterna, isso me encheu de felicidade!", acrescentou.

Rafa também agradeceu por todos os momentos especiais que passou ao lado da mãe de seu padrasto. "Obrigada por tudo Vó! Por todas as conversas, por sempre me apoiar, por sempre me consolar e acima de tudo me amar! Você foi a Vó que a vida me deu, uma pessoa que eu aprendi a amar, a respeitar e a confiar."

"Sua perda foi muito dolorida para mim, meu coração ficou vazio e minha alma também! Que Deus te ilumine intensamente agora que você está pertinho dele! Descanse em paz minha fada madrinha! Te amo mais que posso expressar!", declarou ela no final da mensagem.

Recentemente, Cesar Tralli também homenageou a mãe nas redes sociais e agradeceu as mensagens de carinho que estava recebendo dos amigos e fãs.

Confira a homenagem de Rafaella Justus para mãe de Cesar Tralli:

