Rafaella Justus encanta ao surgir com a avó, Helô Pinheiro: "Duas lindas"

Rafaella Justus postou uma foto abraçada com a avó, Helô Pinheiro, e encantou os fãs

Rafaella Justus (13) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 27, para dividir um clique especial ao lado de sua avó.

Em seu perfil no Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67) compartilhou uma foto em que aparece abraçada com Helô Pinheiro (77). Na imagem, a menina aparece usando um cropped e uma legging preta. Já a ex-modelo está com uma camisa laranja, calça jeans, óculos escuros e um colar.

"Eu & vovó", escreveu Rafaella na legenda da publicação, acrescentando o emoji de um coração.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Olha que coisa mais linda tão cheia de graça... A semelhança é linda", disse uma seguidora. "Lindas demais!!!! Essa genética é tudo de bom hein Rafinha!!!!", escreveu outra. "Duas lindas", falou uma fã.

Confira a foto de Rafaella Justus e Helô Pinheiro:

Tralli encanta ao surgir com Rafa e Manu

Cesar Tralli (51) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto encantadora com a filha e a enteada. No clique, o jornalista surge abraçado com Rafaella Justus, e Manuella (3) aparece agarrada na perna do papai.

Ele aproveitou o registro para falar sobre o amor que esta recebendo de sua família após a morte de sua mãe. "É este amor que me segura em pé. Puro. Sincero. Poderoso", escreveu o apresentador na legenda da publicação.

